“Niet vastgemaakte opleggers” zijn oorzaak van zwaarste treinramp in Denemarken in 30 jaar

Het zwaarste treinongeval in Denemarken van de afgelopen 30 jaar is naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door opleggers die niet goed waren vastgemaakt. Bij drie opleggers op een goederentrein zou het bevestigingsmechanisme op de zogeheten buidelwagens niet goed gefunctioneerd hebben. Dat deelde de Deense Accident Investigation Board donderdag in zijn voorlopig onderzoeksrapport mee. De hevige wind kan een rol hebben gespeeld tijdens het dodelijke ongeval op de Grote Beltbrug, waarbij de voorste oplegger op een treinwagon is losgeraakt en tegen een tegemoetkomende passagierstrein is gebotst.

Bij het treinongeval op de Storebælt-brug -het zwaarste in Denemarken sinds 1988- waren op 2 januari acht mensen om het leven gekomen en raakten zestien mensen gewond. Onmiddellijk na het ongeval werd er al van uitgegaan dat een van de goederentrein gevallen oplegger van een vrachtwagen de passagierstrein met 131 reizigers en drie personeelsleden had geraakt.

Op het moment van het ongeval raasde een storm over de Grote Beltbrug, die de eilanden Funen en Seeland verbindt. De brug was door het stormweer afgesloten voor het autoverkeer, maar treinen mochten er nog wel passeren. Volgens het rapport reden beide treinen op het tijdstip van het ongeval rond de 120 kilometer per uur.

Als reactie op het ongeval had het Deense transportagentschap het gebruik van op buidelwagens vastgemaakte opleggers van vrachtwagens tijdelijk opgeschort, maar dit verbod later weer opgeheven. Met buidelwagens kunnen goederentreinen opleggers van vrachtwagens transporteren. De aanhangwagens worden op de wagons geladen en beveiligd.