De evolutie van topspitsen en hun doelpunten door de jaren heen: Messi spurt weg tussen zijn 22ste en 26ste

Lionel Messi was woensdag alweer de grote man bij FC Barcelona met twee doelpunten en twee assists in de 5-1-zege tegen Lyon. Dit seizoen zit de Argentijnse ster al aan 36 doelpunten en 21 assists, niemand doet beter. Nummer twee Dusan Tadic zit hier aan 45 stuks met 29 goals en 16 assists. Cristiano Ronaldo is 'pas' zesde met 24 doelpunten en 12 assists. Maar hoeveel scoorden een aantal topspitsen, waaronder Messi en Ronaldo, de voorbije jaren eigenlijk jaar na jaar?

Dat is te zien in onderstaande grafiek. De tijdlijn begint op 20 jaar en gaat tot 34 jaar. Worden vergeleken: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Sergio Agüero, Luis Suarez, Robert Lewandowski, Karim Benzema, Gonzalo Higuain en Wayne Rooney.

Wat blijkt? Agüero en Rooney leidden lange tijd de dans. Tot Messi met een wonderbaarlijke spurt tussen zijn 22ste en 26ste iedereen het nakijken gaf en een enorme voorsprong pakte. Ronaldo kwam pas op z'n 25ste de top drie binnen en maakte gaandeweg veel goed, tot hij Messi op z'n 33ste voorbijstak. Opmerkelijk is dat Agüero Suarez én Lewandowski nog zag passeren.

Hieronder trouwens de top tien met spelers die dit seizoen de meest goals en assists hebben:

1. Lionel Messi (Barcelona): 36 goals + 21 assists = 57

2. Dusan Tadic (Ajax): 29 + 16 = 45

3. Kylian Mbappé (PSG): 29 + 15 = 44

4. Robert Lewandowski (Bayern): 29 + 11 = 40

5. Bruna Fernandes (Sporting): 24 + 13 = 37

6. Cristiano Ronaldo (Juventus): 24 + 12 = 36

7. Raheem Sterling (Man City): 19 + 16 = 35

8. Wissam Ben Yedder (Sevilla): 26 + 8 = 34

Luuk de Jong (PSV): 25 + 9 = 34

Hakim Ziyech (Ajax): 18 + 16 = 34

9. Pablo Sarabia (Sevilla): 20 + 13 = 33

10. Mbana Samatta (Genk): 29 + 3 = 32

Sergio Agüero (Man City): 27 + 5 = 32