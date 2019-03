Moeder getuigt in tranen over moord op dochter: “Wat als Eline wakker wordt en ik dood ben? Ik wist niet wat ik moest doen. En toen, ja toen kwam het idee van die plastic zak”

Ze was leeg, zwaar depressief, overwerkt en compleet radeloos, de Leuvense neurochirurg Mehrnaz Didgar (51). Dat haar dochter Eline Pans (14) eerst schildklierkanker moest overwinnen en later kampte met gedachten aan zelfdoding, kon ze niet langer aan. Een einde maken aan haar leven en dat van haar dochter, leek haar nog de enige oplossing. Geen moment moet Didgar zoeken naar woorden, zolang ze vertelt over alles wat voorafging aan de moord op haar dochter. Maar over de nacht van 25 juli 2017 zelf klapt ze helemaal dicht. “Moet ik daar echt over vertellen?”