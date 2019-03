Brusselse politie pakt man op die zich zogezegd opsloot met wapen

Brussel - De politie van de zone Brussel-Hoofdstad Elsene heeft donderdag een man opgepakt die de politie zelf alarmeerde dat hij zich in de Hoogstraat in de Marollen had opgesloten met een wapen. Uiteindelijk werd de man een eind verder in de Koningsstraat opgepakt.

Omstreeks 16.30 uur kreeg de politie Brussel-Hoofdstad Elsene een oproep binnen van een man die beweerde dat hij zich in de Hoogstraat zou opgesloten hebben en gewapend zou zijn. Er werd ter plekke meteen een veiligheidszone ingesteld en het verkeer werd onderbroken.

“De persoon heeft de centrale nog meerdere malen gecontacteerd en dat heeft ons toegelaten om hem via het signaal van de telefoon te lokaliseren en op te pakken in de Koningsstraat”, vertelt politiewoordvoerster Ilse Van de keere. De Koningsstraat ligt op twee kilometer afstand van de Hoogstraat. Tijdens de interventie van de politie werd ook daar een tijdelijke veiligheidszone ingesteld.

De man werd uiteindelijk aangetroffen in een gebouw van Samusocial in de Koningsstraat. Of hij uiteindelijk gewapend was, is niet duidelijk en kon niet bevestigd worden door de politie. De interventies zijn omstreeks 17.40 uur afgerond. Beide veiligheidszones werden opgeheven en de auto’s en het openbaar vervoer mogen opnieuw door de straten rijden. Het parket van Brussel volgt de zaak nu verder op.