Facebook vindt oorzaak van wereldwijde panne

De panne bij Facebook werd woensdag veroorzaakt door een “wijziging aan de serverconfiguratie die een waterval aan problemen teweegbracht”. Dat zegt de technologiegigant donderdag in een mededeling. “We hebben de problemen opgelost en onze systemen zijn de voorbije uren weer hersteld. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak.”

Facebook was woensdag voor veel gebruikers urenlang niet toegankelijk, net als de onderdelen Messenger, Instagram en WhatsApp. Ook donderdag was er nog hinder. Het zou gaan om de grootste panne ooit voor het bedrijf. Het aandeel van Facebook noteert donderdag lager op de beurs in New York.