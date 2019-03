Chirurgen, verpleegkundigen en CEO van Wellnesskliniek voor rechter voor dood patiënte

Genk - De CEO, twee plastisch chirurgen en twee verpleegkundigen van de Wellnesskliniek in Genk moesten zich donderdag voor de rechtbank in Tongeren komen verantwoorden voor het toedienen van slagen en verwondingen, het uitoefenen van medische handelingen zonder dat ze over de nodige diploma’s of getuigschriften beschikten, en schuldig verzuim.

Vier bloedklonters in de maag

Concreet draait deze rechtszaak rond twee incidenten die plaatsvonden in de Wellnesskliniek in 2011. In het eerste dossier overleed een 44-jarige Canadese vrouw na een buikwandoperatie. Na de operatie in de namiddag, kreeg de vrouw interne bloedingen en last van een lage bloeddruk en versnelde polsslag. De aanwezige verpleegkundige probeerde de plastische chirurg te bereiken, maar besloot op aanraden van de echtgenoot van de vrouw om een ambulance te bellen. Pas tegen middernacht werd ze overgebracht naar het ziekenhuis en kon de plastische chirurg bereikt worden.

De vrouw werd in comateuze toestand en met een falende bloedsomloop opgenomen in het ZOL-ziekenhuis in Genk, en overleed een maand later. Een dag na de operatie had ze vier kilo bloedklonters in haar maag. Deskundigen zeggen dat ze enkele uren na de operatie al leeggebloed was. Zowel de verpleegkundigen als de chirurg die de vrouw behandelden staan terecht voor schuldig verzuim en/of het toedienen van slagen en verwondingen met dodelijke afloop.

Verdovingsmiddel

Een tweede incident deed zich enkele maanden later voor tijdens een borstoperatie. Tijdens de operatie viel de hartslag van de patiënte plotseling weg. De chirurg en de verpleegkundigen begonnen met hartmassage en kregen het hart vrijwel onmiddellijk terug aan de gang. Na de operatie moest de vrouw zich echter op aanraden van de plastische chirurg toch laten controleren in een ziekenhuis.

Bij die controle werd niets speciaals vastgesteld, maar kreeg de vrouw wel de raad om een klacht in te dienen tegen de Wellnesskliniek, de chirurg en de bij de operatie aanwezige verpleegkundigen, omdat er volgens een arts van het ziekenhuis anesthesie werd toegepast met een verdovingsmiddel dat enkel mag toegediend worden door anesthesisten. De aanwezige verpleegkundigen en artsen zouden voor het gebruik van het middel niet over de juiste diploma’s en getuigschriften beschikken.

Volgens de artsen, de verpleegkundigen en hun advocaten mogen de verpleegkundigen het middel wel in kleine hoeveelheden toedienen om de patiënten onder sedatie te brengen. De artsen beweren ook dat ze niet nakeken of de verplegers over de nodige diploma’s beschikten, omdat ze het personeel en de infrastructuur ter beschikking kregen gesteld van de Wellnesskliniek. Volgens het Openbaar Ministerie koos de CEO van de Wellnesskliniek mogelijk “door economische belangen” voor goedkopere verpleegkundigen in plaats van duurdere anesthesisten.

250.000 euro schadevergoeding

De familie van de overleden Canadese vrouw vraagt een schadevergoeding van 250.000 euro. De tweede patiënte vraagt een schadevergoeding van 5.000 euro. De advocaten van de verpleegkundigen, chirurgen en de CEO vragen allemaal de vrijspraak of opschorting. Het vonnis wordt eind april verwacht.