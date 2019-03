Manchester United-legende Paul Scholes stopt na amper een maand als trainer van vierdeklasser van Jonathan Benteke

Paul Scholes is niet langer de trainer van Oldham Athletic. Dat heeft de Engelse vierdeklasser donderdag laten weten. De voormalige topvoetballer, voor wie het zijn eerste stappen als hoofdcoach waren, stond amper een maand aan het hoofd van het team.

De 44-jarige Scholes begon bij Oldham met een zege, maar stapelde nadien de draws en nederlagen op. “We kunnen bevestigen dat Paul Scholes met onmiddellijke ingang afgetreden is als T1”, schrijft het team op zijn site.

Scholes, die opgroeide in de buurt van Oldham, beëindigde zijn actieve carrière (definitief) in de zomer van 2013. Voordien hing hij ook al even zijn schoenen aan de haak tussen juni en december 2011. Hij speelde zijn hele loopbaan voor Manchester United (1993-2011 en 2012-2013) en behaalde in die periode een immens aantal prijzen. De voorbije jaren was Scholes vooral actief als analist in de media. Hij was kort assistent bij Manchester United in de periode dat Ryan Giggs de club leidde (april-mei 2014).

Oldham Athletic staat momenteel op de veertiende plaats (op 24 teams) in de League Two. Ook toen Scholes medio vorige maand overnam, stond de ploeg op die plek. Het team degradeerde vorig seizoen uit de League One. Met Jonathan Benteke, de broer van Rode Duivel Christian, telt het team één landgenoot op de loonlijst.