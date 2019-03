Derde coach ontslagen na achtste finales Champions League: Schalke 04 kiest (nog eens) voor Huub Stevens

Na Santiago Solari bij Real Madrid en Eusebio Di Francesco bij AS Roma is een derde coach ontslagen nadat zijn ploeg faalde in de achtste finales van de Champions League. Nu moet ook coach Domenico Tedesco vertrekken bij Schalke 04.

Dat heeft het team uit Gelsenkirchen, pas veertiende in de Bundesliga, donderdag laten weten. De Nederlander Huub Stevens zal zaterdag als interim-trainer op de bank zitten in het thuisduel tegen RB Leipzig.

Tedesco leidde Schalke vorig seizoen naar een knappe tweede stek in de stand, achter het ongrijpbare Bayern München. Deze jaargang krijgt de 33-jarige Italiaanse Duitser de motor van de ploeg niet aan de praat. Schalke bengelt op de veertiende stek (op 18) en is nog lang niet zeker van het behoud. Afgelopen dinsdag kregen de Duitsers in de return van de achtste finales van de Champions League bij Manchester City nog een ongeziene 7-0 pandoering.

Stevens zit momenteel in de raad van toezicht van Schalke. De 65-jarige Nederlander was van 1996 tot 2002 en van 2011 tot 2012 trainer van Schalke. In eigen land had hij Roda JC en PSV onder zijn hoede.

Foto: BELGAIMAGE

LEES OOK. Bij Schalke 04 verliezen ze hun gevoel voor humor niet na vernedering: “We wilden Theresa May wel eens zien”