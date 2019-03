EUROPA LEAGUE. Giroud imiteert Ronaldo bij dollend Chelsea, Mertens verliest maar mag naar kwartfinales, Valencia bibbert

Chelsea, Napoli en Valencia hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van de Europa League. De voorlopige man van de avond was Olivier Giroud, die een hattrick scoorde voor de Blues.

Geen Eden Hazard in de basis bij Chelsea op het veld van Dinamo Kiev. Logisch, de Engelsen hadden de heenwedstrijd met 3-0 gewonnen en waren op voorhand dus al zo goed als zeker van een plaats bij de laatste acht. Toen Giroud na amper vijf minuten de 0-1 scoorde, was Chelsea daar helemaal zeker van. De Fransman zou nog twee keer scoren voor de Blues en dus evengoed doen als Cristiano Ronaldo afgelopen dinsdag in de Champions League. Marcos Alonso en toptalent Callum Hudson-Odoi legden de 0-5-eindstand vast.

Van het kastje naar de muur! pic.twitter.com/rbaRs9cFLx — Play Sports (@playsports) 14 maart 2019

Bij Napoli stond Dries Mertens niet in de basiself op het officiële wedstrijdblad, maar door een spierblessure van Lorenzo Insigne stond onze landgenoot toch aan de aftrap tegen Salzburg. De Partenopei verdedigden een 3-0-voorsprong en kregen het Oostenrijkse publiek al na een kwartier stil dankzij een goal van Arek Milik. Salzburg gaf zich niet gewonnen en kwam op 2-1 via goals van Munas Dabbur en Fredrik Gulbrandsen. In het slot raakte de club die Club Brugge uitschakelde nog de paal en werd het zelfs nog 3-1 via Christoph Leitgeb. Maar Napoli was toen al een tijdje zeker van de kwartfinales.

Lang werd er niet gescoord in de wedstrijd tussen Krasnodar en Valencia. De Spanjaarden hadden de heenwedstrijd met 2-1 gewonnen en dus was het bibberen geblazen in Rusland tegen de ploeg van Uros Spajic (ex-Anderlecht). Vijf minuten voor tijd ontplofte het Krasnodar Stadium na de 1-0 van Magomed Suleymanov. Valencia leek af te moeten druipen, tot Gonçalo Guedes er in minuut 92 1-1 van maakte. Een Spaans feestje barstte los.