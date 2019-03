Bijzondere ondernemingsraad bij BNP Paribas Fortis: duidelijkheid over jobverlies en sluiting kantoren?

De directie van BNP Paribas Fortis heeft voor vrijdagochtend 8.30 uur een bijzondere ondernemingsraad bijeengeroepen. Dat schrijft De Tijd en wordt bevestigd in vakbondskringen. Die verwachten dat de directie meer duidelijkheid zal scheppen over het jobverlies de volgende jaren en over het aantal te sluiten bankkantoren. “We verwachten wel dat het resultaat iets beter zal zijn dan gevreesd”, zegt Luc Broos van vakbond LBC. Om 10.30 uur houdt de Belgische grootbank haar jaarlijkse persconferentie met de resultaten van vorig jaar.

Vorige maand liet BNP Paribas Fortis al verstaan dat de komende drie jaar 2.000 tot 2.500 banen zouden moeten verdwijnen. Het grootste deel via natuurlijke afvloeiingen, maar voor 800 à 1.000 werknemers zou dat niet volstaan. Met de christelijke en socialistische bediendebonden werd wel al een principe-akkoord bereikt over een verlenging van de tewerkstellingsgarantie. Mogelijk komt er vrijdag meer duidelijkheid over de herstructureringsplannen.

Over het kantorennetwerk waren er begin deze maand geruchten dat dat mogelijk sneller wordt afgebouwd dan de 62 sluitingen die eind vorig jaar waren aangekondigd. Ook hier zal de bijzondere ondernemingsraad vrijdag misschien duidelijkheid schenken.