Daders van schietpartij in Braziliaanse school wilden bloedbad van Columbine imiteren

De twee daders van de schietpartij in een Braziliaanse school hadden de aanval meer dan een jaar geleden gepland. Dat melden lokale media. De twee wilden gelijkaardige incidenten uit de Verenigde Staten imiteren.

Bij de schietpartij kwamen zeven mensen en de daders om in een school in de Braziliaanse deelstaat Suzano. De twee aanvallers, van 17 en 25 jaar, waren voormalige studenten van de school. Ze hadden online informatie gezocht over schietpartijen op scholen in de Verenigde Staten en wilden een groter bloedbad aanrichten dan dat in de Columbine High School, waar dertien mensen omkwamen in 1999.

Tijdens een pauze drongen de twee woensdagochtend de school binnen. Daar schoten ze vijf studenten, tussen de 15 en 17 jaar oud, en twee medewerkers neer. Elf mensen raakten gewond. Uiteindelijk doodde een van de twee zijn mededader en pleegde hij vervolgens zelfmoord. Voor ze naar de school trokken, schoten ze ook de nonkel van een van de twee neer.

De daders woonden in dezelfde straat en kenden elkaar al sinds hun kindertijd. Volgens de lokale krant Folha de Sao Paulo speelden ze graag schietgames op de computer en in een lokale game room. De 17-jarige dader kwam uit een onstabiele familie en was opgevoed door zijn grootmoeder. Volgens zijn moeder was hij vorig jaar gestopt met school.

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro liet via Twitter weten dat hij zijn medeleven heeft betuigd met de families van de slachtoffers “van deze onmenselijke aanval”. Hij sprak nog van een “onmetelijke monsterlijke en laffe daad”.