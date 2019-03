Europese Commissie waarschuwt Britten: “We zullen uitstel niet zomaar goedkeuren”

Het Britse Lagerhuis gaf premier Theresa May donderdagavond het mandaat om de Europese leiders om uitstel van de Brexit te vragen tot na 29 maart. Maar dat uitstel zal niet zomaar goedgekeurd worden, waarschuwt de Europese Commissie. “De unanieme goedkeuring van de lidstaten is nodig”, reageert een woordvoerder. “Het is aan de lidstaten om dat verzoek te overwegen, met de noodzaak om het functioneren van de Europese instellingen te vrijwaren als prioriteit en met aandacht voor de redenen voor en de duur van het mogelijke uitstel”, klinkt het. Volgens de woordvoerder is Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker “constant in contact met alle Europese leiders”.

.@EU_Commission reaction to tonight’s vote - keen to remind that the ball is firmly in the EU’s court: “Article 50 requires the unanimous agreement of all 27 Member States. It will be for the European Council (Article 50) to consider such a request” - all ?? on next week’s summit pic.twitter.com/UqRnegNuV1