Zoon van Paul Severs: “Mijn vader is ontwaakt uit de coma en hij herkent zijn familie”

Halle / Anderlecht - “Paul Severs (70) is ontwaakt uit zijn kunstmatige coma. Hij heeft zijn ogen geopend, en hij herkent zijn familie.” Dat zegt Christophe Severs, de zoon van de charmezanger. Ondertussen heeft de familie ook de twee redders van de zanger kunnen ontmoeten, én hen persoonlijk bedanken.

“Mijn vader is ontwaakt uit de kunstmatige coma”, zo kondigt zoon Christophe Severs donderdagavond aan op Facebook. Zanger Paul Severs lag sinds dinsdag in coma in het Erasmusziekenhuis in Anderlecht, nadat hij een hartaanval had gekregen tijdens een fietstocht.

“Paul heeft zijn ogen geopend, en hij reageerde al een beetje op vragen. Hij herkende mij en wist waar hij was, maar hij was wel moeilijk verstaanbaar. De eerste indicaties zijn dus terug voorzichtig positief.”

Eerder had de familie laten weten dat de dokters op donderdag zouden proberen om Paul Severs uit coma te halen, door de medicatie te verminderen.

Bang afwachten

Toch is de familie van Paul Severs heel behoedzaam. Het is te vroeg om voorspellingen te doen over de toestand van de zanger.

“Langs de andere kant vertelde men ons dat het nog veel te vroeg is om echt te spreken over zijn herstel”, zegt zoon Christophe. “Of te zeggen hoe het herstel er zou kunnen aan toe gaan. Wij zijn momenteel al heel dankbaar dat mijn pa nog in leven is, uit de coma is ontwaakt en al min of meer reageert. Dat was tot op heden heel onzeker.”

“Verder kan ik jullie enkel vertellen dat het nog steeds bang afwachten is en hopen op verder positief nieuws. Ik wil niet de indruk wekken dat alles er nu al goed uitziet, want dat is zeker niet het geval. Momenteel doen we het stap per stap.”

Helden ontmoet

Wel heeft de familie de twee helden ontmoet, die Paul Severs dinsdagochtend in Sint-Renelde vonden en reanimeerden. Het was Telenet-medeweker Michiel Goven (30) die de zanger zag liggen. Hij kreeg later de hulp van een tweede dame.

“De 30-jarige Michiel en de dame in kwestie heb ik intussen persoonlijk kunnen spreken”, zegt Christophe Severs. Eerder al liet hij weten dat hij hen enorm dankbaar is. “Wij bedanken hen uit het diepste van ons hart voor hun interventie. Voor ons zijn jullie voor eeuwig helden!”

De familie vraagt nu om hun privacy te respecteren.