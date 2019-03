Bewoonster (89) overleeft brand in rusthuis niet: “Onbegrijpelijk drama”

Jette - De brand van dinsdagavond in rusthuis Green Residence heeft dan toch een dodelijk slachtoffer geëist. De 89-jarige Georgette Vincent overleed donderdag door de gevolgen van de rookvergiftiging. De familie blijft verslagen achter.

“Het was nog lang haar tijd niet om te gaan”, zucht Luc Gortjens, schoonzoon van de overleden Georgette Vincent. De familie van de 89-jarige bewoonster van rusthuis Green Residence aan de Dikke Beuklaan kreeg donderdagochtend het trieste nieuws te horen dat ze de zware brand van dinsdagavond dan toch niet overleefd had. “Een triestige zaak en eigenlijk onbegrijpelijk dat zo’n drama kan plaatsvinden. Dit zou nooit meer mogen gebeuren”, blijft de familie met vragen achter. De dame laat vier kinderen, tien kleinkinderen en negen achterkleinkinderen na, weten onze collega’s van Sudpresse.

Georgette Vincent was één van de slachtoffers die er het ergst aan toe was en door de brandweer moest worden gered. Het was iets na zeven toen de zware brand uitbrak in een kamertje vlakbij haar eigen kamer. Aangezien de vrouw met ademhalingsproblemen kampte, sliep ze altijd met de slaapkamerdeur open. Op die manier kon de rook van de brand zich gemakkelijk een weg banen naar de ruimte. Na onderzoek door een branddeskundige van het Brusselse parket werd besloten dat het om een accidentele brand ging. Die zou ontstaan zijn aan één van de elektrische vuurtjes waarmee zowat elke flat is uitgerust In de getroffen kamer stond dat vuurtje echter te dicht bij het bed waardoor de matras door de hitte vuur vatte. In geen tijd stond de boel dan ook in lichterlaaie. Een tiental bewoners moesten met rookvergiftiging naar het ziekenhuis worden afgevoerd waarvan er drie er erger aan toe waren. De schade door de brand is aanzienlijk. De tweede verdieping van het rusthuis is tijdelijk onbewoonbaar. De bewoners konden echter allemaal worden opgevangen in een andere vleugel van het gebouw.

Hoewel de familie met heel wat vragen blijft zitten over de veiligheid is men bij de directie niet van plan iets te veranderen. Directeur Luc Gillet geeft aan ook zwaar getroffen te zijn door het verlies van de bewoonster. Hij stelt zich naar eigen zeggen ter beschikking van de familie indien ze dat wenst. “Maar voorlopig zal er niets veranderen neen”, zegt Gillet. “Er is geen kritiek geuit door de hulpdiensten op onze manier van aanpak bij deze brand. Alles is verlopen zoals het moest en de brandweer was hier ook zeer snel aangezien hun kazerne hier vlakbij ligt.” Eén van de andere bewoonsters die er erg aan toe was, zou wel binnen enkele dagen kunnen terugkeren.