Georges Leekens en zijn club Traktor zijn na winst in topper en 9 op 9 nieuwe leider in Iran

Brussel - FC Traktor heeft donderdag op de 22e speeldag in de Iraanse voetbalcompetitie de topper tegen Padideh gewonnen met 1-0. De club van coach Georges Leekens gaat daardoor aan de leiding in de stand.

Sinds de komst van “Mac The Knife” boekte Tractor 17 op 21 en hield de Iraanse traditieclub zes keer de nul. De zege tegen Padideh was alweer de derde op rij, waardoor Tractor voorlopig aan de leiding gaat in de stand.

Bovenaan het klassement ligt alles echter op een zakdoek. Tractor (43 ptn) speelde bovendien een wedstrijd meer dan eerste achtervolger Persepolis (42). Het nummer drie, Sepahan (41 ptn), heeft nog twee matchen tegoed. Ook Esteghlal (40) en Padideh (39) zijn nog niet uitgeteld voor de titelrace.