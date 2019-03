Buurman wil nieuwe bewoners van vakantiehuisje taartje aanbieden, maar ontdekt gefolterd lijk: “Het was vreselijk om aan te zien”

Genk -

Het gerecht in Limburg heeft drie mannen opgepakt die verdacht worden van de marteling en moord op Hilal Makhtout (33) uit Genk. De man werd op gruwelijke wijze omgebracht. De drie verstopten zijn lichaam in een gehuurd vakantiehuisje in de Ardennen. Toen de buurman – ook eigenaar van het huisje – de nieuwe bewoners een taartje wou aanbieden, ontdekte hij het lijk.