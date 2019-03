Slimme snelwegverlichting waarschuwt bestuurders in Wallonië voor spookrijders

Spookrijders op Waalse snelwegen zullen binnenkort op de juiste richting gewezen worden door knipperende snelwegverlichting. Het is een van de kunstjes die de nieuwe dynamische ledverlichting – die de Waalse regering vanaf eind dit jaar laat uitrollen over 2.700 kilometer snelweg en 400 kilometer nationale wegen – moet kunnen. Daarnaast zal de verlichting automatisch dimmen als er geen verkeer is. Passeert er een auto? Dan licht ze op. Bij spookrijders gaan ze hevig flikkeren en bij een ongeval zorgen ze dat het stuk snelweg baadt in het licht. Het plaatsen van de 100.000 lichtjes zal jaren in beslag nemen.

In Vlaanderen zit dynamische verlichting nog in de onderzoeksfase. “We zitten in de eerste fase. Zover als Wallonië staan we nog niet”, klinkt het.