Stijn (35) gaat vrijuit voor ongeval waarbij twee vrienden omkwamen: “Ik ben onschuldig, maar toch...”

Hulshout / Herenthout / Oud-Turnhout -

De politierechter in Turnhout heeft Stijn Wouters (35) vrijgesproken voor een dodelijk ongeval op de Booischotseweg in Hulshout. Daarbij kwamen eind 2016 twee van zijn vrienden om het leven. Er zijn te veel twijfels over de juiste omstandigheden. “Ik ben tevreden dat ik nu officieel onschuldig ben”, zegt Stijn. “Maar toch...”