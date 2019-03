COMMENTAAR. Beerschot Wilrijk lijkt vooral KV Mechelen in de kaart te hebben gespeeld

Beerschot Wilrijk heeft de sereniteit doorbroken. Francis Vrancken, mede-eigenaar van de club, vond het nodig uit te schreeuwen dat hij er zeker van is dat Beerschot Wilrijk via de groene tafel naar 1A zal promoveren. Vrancken weigerde concrete aanwijzingen voor een ­nefaste uitspraak voor KV Mechelen in het matchfixing­onderzoek te openbaren. We kennen de staat van dienst van Vrancken in het voetbal niet, maar dat hij op een onverstandige manier voor zijn beurt heeft gesproken, is duidelijk. Wat de insinuaties alleen maar in de hand werkt dat hij het vooral heeft gedaan om de tegenstander van zaterdag te destabiliseren.