Kopzorgen voor bondscoach Martinez bij Rode Duivels, ook over Romelu Lukaku

Pech voor de Rode Duivels: Axel Witsel geeft – voor het eerst in vijf jaar – geblesseerd verstek. Het wordt volgende week dus puzzelen op het middenveld, waar De Bruyne nog onzeker is, en Fellaini, Nainggolan en Defour al afhaakten. Maar voorin zijn er ook nog vraagtekens rond Romelu Lukaku.

Vandaag maakt Roberto Martinez zijn selectie bekend voor de eerste twee kwalificatieduels voor het EK 2020 – tegen Rusland (21/3) en op Cyprus (24/3). De bondscoach heeft kopzorgen, want zijn generaal op het middenveld ontbreekt. Axel Witsel liep een scheurtje op in de adductoren.

LEES OOK. Na Kevin De Bruyne valt ook Axel Witsel geblesseerd uit

Dat komt erg ongelegen voor de Duivels. Martinez kan Witsel nog even laten langskomen, maar het is de eerste keer in vijf jaar dat de 30-jarige Luikenaar geblesseerd moet afzeggen, de laatste keer in oktober 2014. En aangezien na Steven Defour en Radja Nainggolan onlangs ook Marouane Fellaini afhaakte, wordt de spoeling op het middenveld dun. Niet vergeten: ook Kevin De Bruyne is onzeker. Hij kan de selectie halen, maar door zijn (lichte) hamstringblessure miste hij de laatste twee duels met Manchester City en ­allicht wordt hij ook dit weekend gespaard. ­

Gelukkig voor Martinez hervond Youri Tielemans zijn moraal bij ­Leicester, speelt Leander Dendoncker nu bij Wolverhampton en begon Mousa Dembélé goed in China

Nog scan voor Lukaku

Ook in de voorhoede zit Martinez met een (nieuw) vraagteken. Romelu Lukaku ondervindt hinder aan de voet, het gevolg van zijn laatste duels met Manchester United. Gisteren was er nog geen duidelijkheid, Martinez wacht nog een scan af.

Lukaku ziet morgen zijn FA Cup-match aan zich voorbijgaan, maar de verwachting is dat Martinez hem vandaag oproept. Mocht hij toch onbeschikbaar blijken, kan de bondscoach een vervanger oproepen. Achterin trok Martinez al een streep door Thomas Vermaelen en is het afwachten hoe het met Vincent Kompany gesteld is.