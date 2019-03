Vrouw sterft aan complicaties na buikwandcorrectie in Wellness Kliniek: is hoofdchirurg schuldig of niet?

Genk / Tongeren -

De Canadese Mildred Rowsell (44) ging op 7 februari 2011 onder het mes voor een buikwandcorrectie in de Wellness Kliniek in Genk. Een maand later stierf ze door een complicatie. Liefst acht jaar na de feiten komt het eindelijk tot een proces, met als hoofdvraag: heeft hoofdchirurg en CEO Marly-Ann Spronken wel de nodige nazorg geleverd?