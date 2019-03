“Parel van de Kempen” weldra in Turkse handen, maar Westerlo houdt identiteit van overnemer nog geheim

1B-club Westerlo staat op het punt om in handen te komen van een Turks consortium, dat het overgrote deel van de aandelen van de Kempense club in handen zal krijgen. De gesprekken zitten in de laatste rechte lijn. Het plan dat nu op tafel ligt, is dat ruim 99 ­procent van de aandelen in handen komt van het consortium. De rest blijft in handen van de huidige club­eigenaars, waarbij een vetorecht de ­eigenheid van de club (naam, kleuren, locatie, enz.) moet bewaken.

Over de identiteit van de toekomstige overnemer wil voorzitter Herman Wijnants (73), al bijna 40 jaar de drijvende kracht achter de club, voorlopig niet in detail treden. Enkel dat het om een kapitaalkrachtige ondernemer gaat, die ongeveer 16.000 mensen tewerkstelt. “Als de overname effectief rond is, wil de nieuwe eigenaar daarover liever zelf communiceren. We verwachten de handtekeningen in de komende weken te kunnen zetten.”

Al drie jaar op rij zware verliezen

De Kemphanen zochten al langer een grote investeerder of overnemer om de toekomst van de club veilig te stellen. De club leed al drie jaar op rij forse verliezen en sinds de degradatie naar 1B gaat het van kwaad naar erger. “Het is simpel: zonder vers geld haalden we geen licentie meer en kon Westerlo niet langer een profclub blijven”, is Wijnants eerlijk.

De overnemer in spe zorgde alvast voor een stevige financiële inbreng. “We moesten ons focussen op het ­licentiedossier, zodat we zeker in 1B konden blijven”, zegt Wijnants. “De afgelopen dagen zijn de nodige gelden door onze investeerder gestort, zodat we de verliezen konden afdekken en de continuïteit van de club al zeker tot 2020 is verzekerd. Die bewijzen hebben we inmiddels ook over­gemaakt aan de licentiecommissie.”

Als Westerlo effectief z’n licentie behaalt, wil Wijnants ook het overnamedossier afronden. Of er in het ‘nieuwe’ Westerlo nog plaats is voor de huidige leiding van de club, is niet zeker.

“Dat zal de toekomst uitwijzen en die ligt binnenkort niet meer in onze handen”, besluit Wijnants.