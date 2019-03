EUROPA LEAGUE. Arsenal dankt ‘Black Panther’, Inter eruit tegen Duitse hoop en ex-Bruggeling doet netten trillen

Deel twee van het Europa League-programma leverde een enigszins verwachte comeback op van Arsenal. De Gunners maakten een 3-1-nederlaag uit de heenwedstrijd goed en wonnen met 3-0 van Rennes. Inter werd eruit gekegeld door Eintracht Frankrfurt, terwijl Villarreal makkelijk doorstootte naar de kwartfinales.

Arsenal-trainer Unai Emery zette alles op alles in het Emirates Stadium en werd al na 5 minuten beloond. Pierre-Emerick Aubameyang deed de netten trillen en de Gunners waren vertrokken. Rennes zag sterretjes en Ainsley Maitland-Niles scoorde al na een kwartier de 2-0 die goed was voor de kwalificatie. Al stond Aubameyang wel buitenspel. Na de pauze ging Arsenal door op hetzelfde elan en dik een kwartier voor tijd scoorde de Gabonese spits een tweede keer: 3-0. En daar was plots nog eens zijn ‘Black Panther’-masker van bij Dortmund. Aubameyang kreeg nog kansen op een hattrick, maar miste telkens het doel.

Over naar Milaan, waar Inter het zonder Radja Nainggolan opnam tegen Eintracht Frankfurt. De heenwedstrijd in Duitsland was op een scoreloos gelijkspel geëindigd en dus was de snelle 0-1 van de onvermijdelijke Luka Jovic meteen de doodsteek voor de povere Nerazzurri. Doelman Samir Handanovic voorkwam een zwaardere nederlaag met enkele uitstekende reddingen. Voor Jovic was het al zijn 22ste doelpunt van het seizoen en zijn 7de in Europa. Frankfurt is trouwens de Duitse hoop in Europa aangezien alle andere Bundesliga-clubs zijn uitgeschakeld.

Villarreal kende net als in de heenwedstrijd vrij weinig moeite met Zenit Sint-Petersburg. In Rusland werd het al 1-3 en in Spanje scoorde de ‘Yellow Submarine’ nog twee doelpunten. Gerard en Carlos Bacca (ex-Club Brugge) deden de netten trillen. Branislav Ivanovic redde in het slot de eer voor Zenit met de 2-1.

In Benfica - Dinamo Zagreb (1-0) en Slavia Praag - Sevilla (2-2) zijn momenteel verlengingen aan de gang.