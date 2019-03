Dé ‘remontada’ van de week? Genk-killer Slavia Praag kegelt recordwinnaar Sevilla uit Europa League na waanzinnige match

We zijn de voorbije weken al verwend geweest als het aankomt op onverwachte of sensationele comebacks op het Europese toneel. Denk maar aan die van Manchester United tegen PSG of die van Juventus tegen Atlético Madrid, én de stunt van Ajax tegen Real Madrid. Maar de ‘remontada’ van Slavia Praag tegen Sevilla in de Europa League was misschien wel de beste van allemaal.

Bij Genk zijn ze nog niet goed van de 1-4-nederlaag in de terugwedstrijd van de zestiende finales. Maar Slavia Praag is blijkbaar tot veel meer in staat dan de Belgische competitieleider uit te schakelen. De ploeg van Peter Olayinka (ex-Gent en Zulte Waregem) en trainer Jindrich Trpisovsky schakelde nu ook recordwinnaar (5x) Sevilla uit op weg naar de kwartfinales. En hoe!

De heenwedstrijd in Spanje was op een 2-2-gelijkspel geëindigd en dus moest Sevilla vol aan de bak. Maar de thuisploeg kwam na een kwartier op voorsprong via Michael Ngadeu-Ngadjui. Wissam Ben Yedder maakte nog voor rust gelijk en gaf Sevilla weer moed. Meteen na de pauze stond het echter 2-1 door een doelpunt van Tomáš Souce, maar een wondergoal van Munir El Haddadi zorgde voor bloedstollende verlengingen.

Daarin leken de Spanjaarden op rozen te staan na de 2-3 van Franco Vazquez, maar via Mick van Buren leefde het Sinobo Stadium weer op. In de allerlaatste minuut van het extra halfuur zorgde een doelpunt van Ibrahim Traoré, na een actie van Olayinka en chaos in de Spaanse zestien, voor een regelrechte stunt. Slavia Praag met een knotsgekke 4-3 naar de kwartfinales...

