CLUBNIEUWS. Oostende speelt tegen Anderlecht/Coucke voor één week vakantie, paars-wit scout Bulgaars talent

Nog twee keer slapen en dan staat de laatste speeldag van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League op het programma. Hoog tijd voor uw dagelijkse dosis clubnieuws!

KV OOSTENDE. Tegen Coucke voor week vakantie

KV Oostende-Anderlecht wordt zondag een speciale match. Marc Coucke keert terug naar zijn ¬ex-club en sommigen verwachten dat Anderlecht met het oog op de titelstrijd de punten cadeau zal krijgen omdat KVO ergens nog schatplichtig is aan Coucke. Dat idee wil de kustploeg nu counteren.

Een dubbele winstpremie zit er niet in, maar als Oostende minstens een punt pakt tegen RSCA, dan krijgen de spelers nadien een hele week vrij en kunnen ze voor Play-off 2 nog op vakantie met hun vriendin. Verliezen ze, dan is er maandag, dinsdag en woensdag gewoon training. “Dat lijkt me een goeie motivatie”, aldus interim-coach Hugo Broos. “Het is ook niet speciaal omdat het tegen Marc Coucke is. We willen eindelijk eens punten pakken tegen een topper.”(jug)

Het ziet er goed uit voor Canesin in aanloop naar de wedstrijd tegen Anderlecht. De Braziliaan lijkt stilaan verlost van de voetblessure die hem twee wedstrijden aan de kant viel. Met een beetje meeval raakt hij fit voor de komst van de Brusselaars zondag. Voor Boonen blijft de situatie twijfelachtig. Hij sukkelt nog met de lies en moet afwachten of hij inzetbaar is.

Er zijn nog steeds een 150-tal tickets beschikbaar voor de match tegen RSCA. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de dienst ticketing. (jve)

ANDERLECHT. Bulgaars talent wordt gescout

Anderlecht blijft mikken op jong talent. Het houdt bij Viitorul onder anderen spelverdeler Ianis Hagi (20), zoon van de Roemeense legende in de gaten. Maar volgens lokale media scoutte paars-wit ook al meermaals Martin Minchev (17) van het Bulgaarse Cherno More Varna. De rechtsbuiten was dit jaar al goed voor twee goals en zes assists en RSCA-scouts zagen hem uitblinken tegen CSKA Sofia. De jeugdinternational moet wel zo’n twee miljoen kosten. Nog bij Anderlecht traint verstoteling Vranjes nu quasi altijd mee met de beloften. (jug, bvv)

KV KORTRIJK. Ouali meldt zich ziek

De geschorsten Van der Bruggen en De Sart keren terug uit schorsing. Idir Ouali bleek gisteren ziek, de club hoopt dat hij tegen zondag fit raakt. Tweede doelman Pereira heeft een probleem aan een van zijn ribben, maar zou vandaag ook hernemen. De knieschijf van Koita is geraakt, hij kreeg een inspuiting. Er wordt volgende week donderdag vriendschappelijk gespeeld tegen Lille.

Nadien is er voor de spelers teambuilding in Roeselare met een sessie koken op de barbecue. Daarna hebben de spelers een vrij weekend. (kv)

ZULTE WAREGEM. Stef Peeters wil ook blijven

Dat Zulte Waregem graag verder wil met Stef Peeters schreven we al eerder, maar nu heeft de Limburger ook zelf aangegeven dat hij de intentie heeft om aan de Gaverbeek te blijven voetballen. De 27-jarige aanvallende middenvelder ligt wel nog onder contract bij het Franse Caen tot en met juni 2020. Een terugkeer behoort niet tot de opties. Tot onderhandelingen kwam het nog niet. Die komen er zeker in de toekomst. (jcs, bfa)

CERCLE BRUGGE. E-sporter in Play-off 1

E-sporter Jason Logghe haalde met Cercle Play-off 1. Hij ontmoette gisteren zijn idool Paul Nardi (foto). Monaco-CEO Oleg Petrov holde in Brugge van de ene meeting naar de andere. De spelers krijgen volgende week een aantal dagen vrij in de aanloop naar Play-off 2. Voor de slotmatch op Lokeren is Taravel fit en blijven Hazard en Tormin out. (kv)

CLUB BRUGGE. Beloften zorgen voor doelpuntenfestijn

Na een nederlaag tijdens de eerste wedstrijd tegen Bologna zorgden de beloften voor een doelpuntenfestijn tijdens de tweede wedstrijd van de Viareggio Cup. Club won tegen thuisploeg Viareggio met een zware 8-2. Shala, De Wolf en De Ketelaere zorgden voor de rust al voor een geruststellende 3-0, na de rust scoorden Appiah en Baeten elk twee keer. Ngonge maakte de achtste treffer. De ploeg van Rik De Mil staat tweede in zijn groep en speelt vandaag om 15 uur tegen Ternana. (jve)

AA GENT. Tweehonderd fans op open training

Gisterochtend gooide Jess Thorup uitzonderlijk de deuren open voor fans en pers. Uiteindelijk daagden ongeveer tweehonderd fans op in Oostakker en zij zagen hoe een voltallige selectie – enkel Azango ontbrak – ondanks de felle regen en wind toch een pittige training afwerkte. Ook op het appel: Thibault De Smet en Giorgi Chakvetadze. Zij beperkten zich wel tot een deel van de groepstraining en werkten daarnaast ook nog een individueel programma af.

Na ongeveer anderhalf uur trainen vond Thorup het welletjes en dropen zijn spelers af richting een warme douche. Heel wat spelers leken trouwens klaar voor een poolexpeditie, gezien de vele mutsen, sjaals en extra laagjes kledij die ze droegen. Maar niemand verliet het veld zonder nog enkele handtekeningen of selfies uit te delen. De fans klonken na afloop dan ook bijzonder opgetogen: “Ze zijn klaar voor zondag!” In de Gentse voetbalfamilie lijkt iedereen vol vertrouwen toe te leven naar die cruciale partij in Sint-Truiden. Afspraak zondagmiddag om 18 uur. (ssg)

LOKEREN. Deschacht, Musona en Diaby afwezig

Trainer Glen De Boeck kon gisteren geen beroep doen op Olivier Deschacht, Knowledge Musona en Bambo Diaby. Het drietal verscheen gisteren niet op het oefenveld, maar bleef binnen voor verzorging. De Nederlandse flankaanvaller Guus Hupperts werd begin deze week succesvol geopereerd aan zijn enkel. (whb)

ANTWERP. Niet iedereen traint mee

Niet iedereen trainde gisteren mee op de Bosuil. Sinan Bolat en Baby werkten individueel. Het duo sluit vandaag weer aan. Ook Mbokani en Haroun ontbraken. Mbokani hield zich afzijdig omwille van een knieblessure. Haroun heeft nog steeds last van een kneuzing in het dijbeen. (dige)

WAASLAND-BEVEREN. Boljevic afwezig

Aleksandar Boljevic verscheen gisteren opnieuw niet op het oefenveld. De Montenegrijnse flankaanvaller gaf voor de tweede dag op rij verstek wegens ziekte. Nana Opoku Ampomah werkte uit voorzorg geen volledige training af. Vandaag zou de Ghanese aanvaller echter weer voluit meetrainen met de groep. Linksachter Daam Foulon werkte een individuele training af. Francesco Forte is intussen aan zijn revalidatie begonnen.(whb)

RC GENK. Pozuelo sukkelt met griep

Het griepvirus heeft de Genkse kleedkamer nog altijd niet verlaten. Malinovskyi, woensdag nog ziekjes, kon gisteren gewoon meetrainen. Maar Borges kwam voor de tweede dag op rij niet in actie. Nieuwste griepslachtoffer is Alejandro Pozuelo. Of zijn afscheidsmatch bij Genk in het gedrang komt, zal in de komende dagen blijken. De Genkse beloften werken vanavond een thuismatch af tegen Antwerp. Dat zal gebeuren zonder spelers van de A-kern. Bij winst komen de Genkenaars op gelijke hoogte met competitieleider Anderlecht. (rco)