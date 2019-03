Coca-Cola produceert elke minuut 200.000 plastic flessen

De jaarlijkse productie van plastic flessen door Coca-Cola bedraagt liefst 108 miljard flessen van een halve liter. Dat betekent dat de frisdrankengigant 200.000 plastic flessen per minuut produceert, of meer dan een vijfde van de wereldwijde productie (ongeveer 500 miljard flessen per jaar).

Coca-Cola heeft de cijfers vrijgegeven op vraag van de Ellen MacArthur Foundation, die grote bedrijven en overheden onder druk zet om meer te doen om plastic vervuiling aan te pakken. Coca-Cola heeft niet de volledige schaal van zijn flessenproductie onthuld, maar wanneer je de verpakkingsvoetafdruk vertaalt in petflessen van een halve liter, dan gaat het dus om ongeveer 108 miljard flessen per jaar, goed voor 3 miljoen ton plastic afval. Amper 10 procent daarvan wordt gerecycleerd. In Europa is dat 30 procent, maar de Europese Unie rekent onder recyclage ook het verbranden van plastic in energiecentrales. En wetenschappers trekken steeds meer het effect daarvan in twijfel.

(nba)