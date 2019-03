Kunstcollectie George Michael onder de hamer

Dik twee jaar na zijn dood gaat de kunstcollectie van George Michael onder de hamer bij veilinghuis Christie’s. 170 kunstwerken in totaal onder de hamer, samen moeten ze miljoenen opbrengen.

Het gaat om de kunstcollectie van The Goss-Michael Foundation, die de zanger samen met Kenny Goss opbouwde. Gezegd wordt dat Goss de grootste kenner was, en George Michael de grote geldschieter. Behoorlijk veel geld, want in de collectie zitten onvervalste topstukken. Zo is er het werk The incomplete truth van de Britse kunstenaar Damien Hirst: een schijnbaar vliegende duif op sterk water, volgens het veilinghuis goed voor een topopbrengst van minstens 1,1 miljoen euro.

Niet zelden dragen de werken die ooit in George Michaels huis hingen een verwijzing naar zijn turbulente leven in zich. Zo is er een neonhart van kunstenares Tracey Emin waarin geschreven staat: George loves Kenny. Dat gaat dus over Goss, dertien jaar de partner van George voor het koppel in 2009 uit elkaar ging. Het schilderij Handcuffs van Michael Craig-Martin verwijst naar een gebeurtenis die George Michael overviel toen hij nog samen was met Goss: door de politie op zedenschennis betrapt worden in een openbaar toilet.

Een duif op sterk water, op de achtergrond een schilderij van handboeien. Twee topstukken uit de kunstcollectie van George Michael. Photo News

Het doek met de handboeien is één van de 61 werken die donderdagavond onder de hamer ging bij Christie’s in hartje Londen. Op meer dan honderd andere werken kan vrijdag nog geboden worden, via een online veiling. De miljoenen die Christie’s verwacht, zouden naar goeie doelen gaan. (kbz)