Meerdere mensen doodgeschoten in twee moskeeën in Nieuw-Zeeland

Een onbekende man heeft het vuur geopend in twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch. Daarbij zijn meerdere doden gevallen, bevestigt de politie.

Een schutter opende vrijdagmiddag plaatselijke tijd het vuur op een moskee in Dean’s Road en een in Linwood Avenue.

De politie heeft ook bevestigd dat een bom is gevonden in een auto die gecrasht is verderop in de stad en sprak later zelfs van meerdere onschadelijk gemaakte bommen die aan auto’s waren vastgemaakt.

Volgens de politie zijn vier verdachten opgepakt. Commissaris Mike Bush noemt de situatie “heel ernstig” en waarschuwt mensen binnen te blijven en niet naar moskeeën te gaan, nergens in het land.

De vroegere voorzitter van de plaatselijke moslimvereniging zei dat hij in een van de moskeeën was op het moment van de feiten en dat hij zeker vier gewonden gezien heeft. Twee personen lagen op e grond en waren mogelijk overleden. Andere getuigen zeggen dat ze “veel lichamen” op de grond zagen liggen. Het volledige cricketteam van Bangladesh was er aanwezig en kon zichzelf in redding brengen, laat een teamlid weten via Twitter.

De stad is in lockdown. In sommige buurten worden inwoners geëvacueerd. Kinderen worden op school gehouden en ouders wordt gevraagd hun kinderen voorlopig niet te gaan ophalen. Op het moment van de schietpartij was er een klimaatmars van schoolgaande jongeren in Christchurch. Die maakt deel uit van de wereldwijde actiedag tegen klimaatopwarming, #FridaysForFuture. De deelnemers zijn ondergebracht in overheidsgebouwen.

Premier Jacinda Arden heeft het over een van de donkerste dagen in haar land en zegt dat de schutter en dergelijke “ongeziene gewelddadige acties” geen plaats hebben in de maatschappij van Nieuw-Zeeland.

Foto: AP

Foto: AP

Foto: REUTERS