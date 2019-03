Dader filmde bloedbad en postte alles online: een extreemrechtse gewelddadige terrorist die wraak wilde nemen op de “indringers”

De vermeende dader van de aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland is een 28-jarige Australiër die zijn daden livestreamde op Facebook. Hij postte ook een manifest online waarin hij zijn gruweldaad verklaart. “Ik ben een doorsnee blanke man”, schrijft hij daar onder meer in.

Veertig doden en minstens twintig zwaargewonden. De balans is zwaar nadat in twee moskeeën in Nieuw-Zeeland mensen willekeurig neergeschoten werden. “Een terroristische aanval”, noemt premier Jacinda Ardern het bloedbad. Er zijn vier verdachten, drie mannen en een vrouw, opgepakt.

LEES OOK. Officieel: veertig doden na schietpartijen in twee moskeeën in Nieuw-Zeeland

Een van de daders is een 28-jarige Australiër met extreemrechtse ideeën die zich op Twitter Brenton Tarrant noemt. Hij livestreamde op Facebook hoe hij de moskeeën binnenging en in het rond bleef schieten op alles dat bewoog. Het zijn gruwelijke beelden, waarvan de politie uitdrukkelijk vraagt om ze niet te delen. “Let’s get this party started”, zegt hij in het begin van de video, met de camera op zichzelf gericht.

Hij had de aanslag iets eerder aangekondigd op een 8chan-forum. “Ik ga een aanslagen plegen tegen de indringers en alles streamen op Facebook”, schreef hij er. “Als ik het niet overleef: vaarwel en tot in het Walhalla!”

Manifest

Tarrant verklaarde zijn gruweldaad in een 73 pagina’s tellend manifest dat hij op het internet postte. Hij stelt zichzelf voor als een “doorsnee blanke man”, die geboren werd in een arbeidersgezin zonder al te veel geld en nu besloten heeft om het heft in eigen handen te nemen om de toekomst van “zijn mensen” veilig te stellen.

#BREAKING: Man who identified himself as Brenton Tarrant uploaded lengthy manifesto online before carrying out Christchurch, New Zealand shooting rampage https://t.co/3dwagifAuO pic.twitter.com/k4IIIa2Umy — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) 15 maart 2019

“We moeten de indringers tonen dat onze landen nooit de hunne zullen zijn”, schrijft Tarrant in het manifest. “Onze thuislanden zijn de onze. Zolang de blanke man leeft, zullen ze onze gebieden nooit veroveren en onze mensen nooit vervangen.”

Migranten

Een beeld uit de livestream van Tarrant. Foto: Facebook

De Australiër zegt de aanslag al meer dan twee jaar aan het plannen te zijn geweest. Dat hij in Christchurch zou toeslaan, besliste hij drie maanden geleden. “Nieuw-Zeeland was niet mijn eerste keuze, maar het is een doelwit met meer omgeving dan eender waar in het westen. Een aanslag daar zou de waarheid naar boven brengen over de aanslag op onze samenleving, dat niemand waar dan ook ter wereld veilig is omdat de indringers in al onze landen aanwezig zijn, zelfs in de meest afgelegen gebieden. Nergens ben je veilig en vrij van massamigratie.”

Tarrant beweert “miljoenen Europeanen” te vertegenwoordigen. “We moeten het voortbestaan van ons volk en een toekomst voor blanke kinderen veiligstellen. Het is mijn wraak op de indringers voor de honderdduizenden doden die veroorzaakt zijn door migranten in Europese landen doorheen de geschiedenis.”

Zweden

Inspiratie voor zijn gruweldaad haalde Tarrant in Zweden, waar de elfjarige Ebba Akerlund in 2017 gedood werd bij een terroristische aanslag in Stockholm. “De dood van Ebba door de indringers, haar gewelddadige heengaan en mijn onvermogen om het tegen te houden heeft me door mijn cynisme helpen breken. Ik kon de aanslagen niet langer negeren.”

In 2017 trok hij naar Frankrijk, een reis die hem ook inspireerde. “Jarenlang heb ik gehoord en gelezen over de invasie van Frankrijk door niet-blanken. Veel van die geruchten en verhalen deed ik af als overdrijvingen, aangewend om een politiek verhaal te vertellen. Maar zodra ik er was, bleken ze allemaal waar en zelfs onderschat. In elke Franse stad en elk Frans dorp waren de indringers aanwezig.”

Geen spijt

Dat hij 40 mensen gedood heeft, daar schrijft Tarrant niet mee in te zitten. “Spijt heb ik niet. Ik wou dat ik nog meer indringers en verraders gedood kon hebben.” Als hij het overleeft en berecht wordt, zegt hij onschuldig te zullen pleiten.

“Extreemrechtse terrorist”

De Australische premier Scott Morrison bevestigt vrijdag dat een Australiër is opgepakt na de aanslag. Hij omschrijft hem als “een extreemrechtse gewelddadige terrorist”. Vermoedelijk heeft hij het over Tarrant.

Bij SBS News zegt Paul Buchanan, voormalige analist bij de inlichtingendiensten, dat dit een klassiek geval was van “een rechtse extremist en terreur van extreemrechts”. “Dit deed me denken aan de Noorse terrorist Anders Breivik.”

De hoofdingsafbeelding op de Twitter-account van Tarrant is een foto van de aanslag op Bastille Day in 2016 in Nice, waarbij 84 mensen om het leven kwamen toen een vrachtwagen op de mensen inreed.