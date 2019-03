Greenyard wil 422 jobs schrappen

Het Belgische groentebedrijf Greenyard lanceert een transformatieplan waardoor mogelijk 422 banen zullen verdwijnen in verschillende landen waar de groep actief is. De zwaarste impact is voor het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, zegt het bedrijf. Of ook België getroffen wordt, is niet duidelijk.

Volgens De Tijd wil het bedrijf de conserventak afstoten. Vorig jaar kwam het bedrijf in het nieuws vanwege een grootschalig listeriabesmetting. Begin juli vorig jaar startte het bedrijf een grote terugroepactie. Alle diepvriesgroenten die de voorbije twee jaar werden geproduceerd in zijn fabriek in Baja in Hongarije werden teruggeroepen vanwege een mogelijke besmetting met listeria.

Greenyard schatte de financiële impact van de terugroepactie op 30 miljoen euro. Het is niet duidelijk of dit iets te maken heeft met het banenverlies.