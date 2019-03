BNP Paribas gaat 4 op de 10 kantoren sluiten: 2.200 banen verdwijnen

BNP Paribas Fortis wil tegen eind 2021 267 van zijn 678 bankkantoren sluiten. Dat heeft de bank vrijdagochtend bekendgemaakt. Zoals verwacht sneuvelen er ook zo’n 2.200 banen tegen die datum. Dat wil het bedrijf “zoveel mogelijk via natuurlijk verloop en via plannen voor vrijwillig vertrek” realiseren.

Omdat het aantal klantenbezoeken aan kantoren blijft dalen en het thuis- en mobiel bankieren blijft exponentieel blijft groeien, zet BNP Paribas versneld het mes in het kantorennet.

“De versnelling van de digitale transformatie van de gewoontes van onze klanten brengen aanzienlijke investeringen met zich mee (...). We moeten daarbij ook rekening houden met de exponentiële evolutie van de digitale en remote banksector, dit alles terwijl we een sterke fysieke aanwezigheid op de Belgische markt wensen te behouden”, aldus de bank in een persmededeling.

Vorig jaar werd al aangekondigd dat 62 kantoren zouden sluiten. Dit jaar moeten volgens De Tijd 86 kantoren dicht. De twee komende jaren nog eens 181. In totaal moeten dus 267 kantoren op twee jaar tijd dicht. Welke kantoren moeten sluiten, is niet bekend.