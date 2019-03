Aanslag in Nieuw-Zeeland in top tien van meest dodelijke schietpartijen ooit

In de trieste lijst van de meest dodelijke schietpartijen ooit staat Christchurch op de achtste plaats. Bij de meest dodelijke schietpartij ooit vielen 149 slachtoffers.

1: De meest dodelijke schietpartij is die in een school in Peshawar (Pakistan) op 16 december 2014. Zes buitenlandse schutters (onder andere uit Afghanistan) drongen de school binnen en doodden 149 kinderen en leerkrachten.

2: De tweede meest dodelijke schietpartij was die aan de Garrisa universiteit in Kenia. Op 3 april 2015 schoten daar al-Shabab-militanten 148 studenten dood. De vier schutters zijn door de politie samengedreven en doodgeschoten.

Bij de aanslag op de concertzaal Bataclan vielen 89 slachtoffers. Foto: AP

3: Op 13 november 2015 maakten de ISIS-aanslagen in Parijs 130 slachtoffers. De meeste (89) slachtoffers vielen in de concertzaal Bataclan. Twee van de schutters kwamen uit België.

4: Op vrijdag 22 juli 2011 pleegde de extreemrechtse Anders Bahring Brievik zijn aanslagen in Noorwegen. Eerst liet hij een bom ontploffen in het centrum van Oslo, daarbij vielen 8 slachtoffers. Daarna trok hij naar een jeugdkamp op een eiland en schoot daar 69 jongeren en begeleiders neer. Alles samen maakt Breivik die dag 77 slachtoffers.

5: De aanslag van 21 september 2013 in het winkelcentrum Westgate (Nairobi, Kenya) maakte 67 slachtoffers. Ongeveer vier dagen lang gijzelden de milities van Al-Shabaab (een islamitische terroristische organisatie) ook een aantal mensen in het winkelcomplex.

58 festivalgangers stierven in Las Vegas. Foto: AP

6: Op 1 oktober 2017 schoot Stephen Paddock vanuit het raam van zijn hotelkamer in Las Vegas 1.100 kogels af op de bezoekers van het Route 91 Harvest-festival en doodde daarbij 58 mensen.

49 doden in een nachtclub in Orlando. Foto: ISOPIX

7: Op 12 juni 2016 schoot één persoon 49 bezoekers dood in een homo-nachtclub in Orlando (VS). De dader, een ingeweken Afghaan, handelde uit homohaat.

8: Bij twee schietpartijen in moskeeën in Christchurch in Nieuw-Zeeland zijn vrijdag 15 maart 2019 49 doden gevallen.

9: In oktober 1996 ging Martin Bryant eerst een broodje eten in Port Tasmania (Australia). Daarna haalde hij zijn halfautomatisch geweer boven en begon in het rond te schieten. Uiteindelijk vielen 35 slachtoffers.

De schietpartij in de Sandy Hook Elementary-school is de meest dodelijk op een school ooi. Foto: AP

10: Op 4 december 2012 opende een schutter in Newton het vuur in de buurt van een school. Daarbij vielen 27 slachtoffers, van wie 20 kinderen tussen 5 en 10 jaar, die allemaal school liepen in de Sandy Hook Elementary-school. Dit is tot vandaag de meest dodelijke schietpartij in een school.