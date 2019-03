Dader aanslag in twee moskeeën in Nieuw-Zeeland plaatste livestream van schietpartij op Facebook

Een vermeende dader van de aanslagen in twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch plaatste een livestream van zijn daden op Facebook. De beelden op bovenstaande video laten zien hoe de zwaarbewapende man in zijn wagen richting een van de moskeeën rijdt. Ook zijn gezicht komt even in beeld. Het zou gaan om een 28-jarige Australiër met extreemrechtse ideeën. Momenteel is er sprake van zeker 49 doden en tientallen gewonden.