Ooggetuigen van aanslag op moskeeën: “Hij schoot nog twee keer op een meisje dat buiten lag te huilen”

Gruwelijk was het, hoe bij een terreuraanslag in twee moskeeën in Nieuw-Zeeland minstens 40 mensen willekeurig doodgeschoten werden. Ooggetuigen zagen het gebeuren en vertellen in shock over wat ze meegemaakt hebben. “Je kon een speld horen vallen, zo stil was het, en toen viel die dader binnen.”

“Het was erg rustig, stil en vredig”, vertelt een man in een rolstoel aan TVNZ. “Je kon een speld horen vallen toen het gebed begon. Maar plots begon de schietpartij. Het begon in de grote zaal. Ik was toen in een andere ruimte en heb niet gezien wie schoot. Wat ik wel zag, waren mensen die naar buiten liepen, bedekt onder het bloed en mankend. Toen besefte ik dat er ernstig was.”

De man haastte zich naar buiten, waar zijn auto stond. “Ik heb de rest van de schietpartij gehoord. Het duurde zeker nog zes minuten. Ik hoorde mensen schreeuwen en huilen, zag sommigen doodvallen en anderen vluchten.”

In de rug geschoten

Foto: AFP

Carl Pomare reed met zijn wagen voorbij de Al Noor-moskee, waar honderden mensen aanwezig waren voor het vrijdaggebed, toen de aanslag begon. “Ik zag mensen rennen voor hun leven”, zegt hij bij ABC. “Daarna hoorden we snel na elkaar veel geweerschoten. Mensen liepen weg en ik zag er enkelen in de rug neergeschoten worden voor mijn neus.”

100 meter verder parkeerde Pomare zijn wagen. “We hebben toen een afsluiting gevormd, zodat mensen niet meer naar de moskee konden. Mijn collega’s en ik hebben de gewonden geholpen, onder meer een vader en zijn dochter van 5 die neergeschoten waren. Ik weet niet of ze het overleefd hebben. Mensen waren voor onze neus aan het sterven. Mijn collega hield een man vast en zei hem dat alles goed zou komen, maar hij stierf in zijn armen.”

Legerkledij

Volgens Ahmad Al-Mahmoud droeg de schutter legerkledij en een helm. “Hij had een groot geweer en begon gewoon in het rond te schieten op alles en iedereen. Ze moesten de glazen door breken om naar buiten te geraken. Het was moeilijk om iedereen buiten te krijgen. Hij heeft minstens 40 keer geschoten.”

Foto: EPA-EFE

Len Peneha, die al bijna vijf jaar naast de moskee woont, zag een man in zwarte kledij de moskee binnengaan. Daarna hoorde ze tientallen schoten en veel vluchtende mensen. “Ik zag overal dode mensen. Drie in het gangpad, veel aan de deur en binnen. Het is onwaarschijnlijk. Ik begrijp niet hoe iemand dat die mensen kan aandoen.”

Verstopt onder bank

Nour was in de moskee aan het bidden toen de man binnenkwam, zegt hij aan Christchurch Star. “Ik heb me moeten verstoppen om het te overleven. Hij begon buiten met schieten en liep daarna de moskee binnen tot helemaal vooraan. Hij heeft zijn wapen zeker drie keer herladen. “Ik zag mensen doodvallen voor mijn ogen.”

Ook Ramzan Ali was in de moskee toen het begon. “Ik was de laatste die buitenkwam”, zegt hij bij Newshub. “De schutter kwam gewoon binnen tijdens het vrijdaggebed en schoot iedereen neer. Ik heb hem niet gezien omdat ik me meteen onder een bank gelegd heb. Het bloed vloog over me heen en ik dacht echt dat ik het niet zou overleven. Toen ik me wat later rechtzette, lagen er overal dode lichamen.”

Arrestatie

Foto: EPA-EFE

Een man uit Christchurch zag hoe de politie een auto tegenhield en de man die erin zat vervolgens oppakte. “Ze haalde drie of vier geweren uit de auto en trokken de man dan uit de wagen over de handrem heen”, zegt Nathan Cambus. “Angstaanjagend. Ik hoorde niet wat gezegd werd.

Huilend meisje

De Nederlander Marco Janssens was in Christchurch aan het werk toen het bloedbad plaatsvond. “Ik bevond me 200 meter van de plaats waar een auto was gecrasht met explosieven. Ik liep de straat op en zag overal politie.”

De man bekeek het filmpje dat de dader maakte en heeft daar erg veel spijt van, vertelt hij aan RTL Nieuws. “Het is verschrikkelijk. Mensen werden van dichtbij geëxecuteerd. Je hoorde ze kreunen. De klootzak. Op een meisje dat buiten lag te huilen, schoot hij nog twee keer.”

Ook Norma Kloosterman uit Rotterdam was in het doorgaans erg rustige Christchurch, waar ze sinds 2004 woont. “Ik was aan het werk op een werf toen ik het nieuws via de radio hoorde. Mijn collega’s keken elkaar vol ongeloof aan. Dit kon niet waar zijn. We mochten niet meer van de werf af en alle scholen gingen meteen dicht. De angst en het ongeloof zijn hier enorm”, zegt ze bij RTL Nieuws.