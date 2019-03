Premier Ardern na dodelijke schietpartijen: “Nieuw-Zeeland is een voorbeeld van tolerantie en multicultuur”

“Wij Nieuw-Zeelanders werden niet uitgekozen voor deze gewelddaden omdat wij met racisme instemmen of omdat we een enclave van extremisme zijn. We werden uitgekozen omdat we al die dingen niet zijn”, zei ze.

“Ik wil een boodschap uitsturen naar al wie geraakt werd (door dit drama nvdr.). Voor velen is Nieuw-Zeeland niet de plek waar ze geboren zijn. Voor velen was Nieuw-Zeeland een keuze, een plek waar ze actief naartoe zijn gekomen en zich voor ingezet hebben. Het is een plek waar velen naartoe zijn gekomen vanwege hun veiligheid. En een plek waar je vredevol en in alle veiligheid je cultuur en religie kan beleven.”

“Wij staan voor diversiteit, medeleven en tolerantie. (Nieuw-Zeeland is nvdr.) een thuis voor al wie onze waarden deelt, een toevluchtsoord voor wie het nodig heeft. Die waarden mogen niet en zullen niet wankelen door deze aanval. Wij zijn een trotse natie met meer dan 200 etniciteiten en 160 talen.”

“Jullie (de aanvallers nvdr.) hebben ons dan wel uitgekozen, we verwerpen en veroordelen jullie met klem.”

Premier Michel

Premier Charles Michel heeft vrijdagmorgen zijn medeleven betuigd na de dodelijke schietpartijen in Nieuw-Zeeland. “Woorden schieten vanmorgen tekort. We kunnen alleen solidair zijn en rouwen om het verlies van te veel levens. We zullen onverzettelijk optreden tegen haat en intolerantie. Dit geweld zal onze vastberadenheid enkel versterken”, schrijft de eerste minister in een tweet.

Words fail this morning. We can only stand in solidarity and mourn the loss of too many lives.



We will stand firm against hate and intolerance. These violent acts will only strengthen our resolve.



The friendship of Belgium is with the people of New Zealand 🇳🇿 @jacindaardern