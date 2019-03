Van boekhouding naar toerisme: ‘Heerlijk om met creativiteit zorg te dragen voor de gasten’

Herk-de-Stad - Toen Els Meekers op een blauwe maandag toevallig besliste om de oude schuur te renoveren tot een B&B, had ze nog geen besef dat de horeca haar passie zou worden. Heel spontaan groeide ze uit het beroep van bedrijfsadviseur om een carrière uit te bouwen als gastvrouw van restaurant en gastenverblijf La Fille d’Oscar in Donk (Herk-de-Stad). Een wending die ze zich nog geen moment heeft beklaagd.

“Ik ben afgestudeerd als handelsingenieur aan de toenmalige Economische Hogeschool Limburg”, vertelt Els Meekers. “Ik had veel interesse in talen en economie, wat volgens mij twee domeinen zijn die standaard in elke opleiding zouden moeten zitten. Ze helpen je enorm vooruit om te weten hoe de wereld in elkaar steekt. Zeker als je graag reist en andere culturen ontdekt, is een basiskennis onontbeerlijk. Mij heeft het toegelaten om meer te genieten van toerisme, en zo zijn de zaadjes geplant die mijn latere beroepskeuzes beïnvloed hebben.”

Na het afstuderen was een job in het toerisme nochtans geen optie. “Ik ben eigenlijk toevallig voor een boekhoudkantoor gaan werken”, zegt ze. “Veel opties waren er op dat moment niet op de arbeidsmarkt. Mijn functie was commercieel en zo leerde ik veel bedrijven door en door kennen. Ook toen ik later met een aantal collega’s een eigen boekhoudkantoor ben gestart (Fiscaplus in Alken, nvdr), kon ik als adviseur van onze klanten erg veel bijleren over de succesfactoren van het ondernemerschap. Het waren ervaringen die goed van pas kwamen om mijn eigen zaak beter te runnen.”

Impulsief

Het was eigenlijk heel toevallig dat Els Meekers nadien in de horeca en het toerisme rolde. “We hadden hier in Donk een hoeve gekocht die helemaal moest verbouwd worden”, vertelt ze. “Omdat het pand veel te groot was om volledig als privéwoning te gebruiken, beslisten we heel impulsief om in één van de vleugels twee luxueuze gastenkamers onder te brengen. Dat leek ons leuk. Veel verder hebben we daar toen niet over nagedacht. Nadat het privégedeelte klaar was, duurde het nog een hele tijd eer de B&B operationeel zou zijn. Om al een beetje te oefenen, zijn we gestart met het serveren van ontbijt in het weekend. Gewoon midden in onze woonkamer.”

“We zijn overal in de buurt flyers in de brievenbussen gaan stoppen, en tot onze verbazing liep dat al snel als een trein. Ik vond het vooral heel leuk om te doen. De inspiratie om telkens nieuwe, creatieve dingen op en rond de tafel te voorzien, had ik opgedaan door zelf veel te reizen. Ik ging onze gasten behandelen zoals ik zelf wou bediend worden. En dat werkte wonderwel, tot ieders voldoening. Ik denk dat het een voordeel was dat ik totaal geen horeca-ervaring had, en dus vrij en ongedwongen mijn eigen aanpak kon lanceren.”

