Brusselse politie rolt drugsbende op die zes cannabisplantages uitbaatte

Brussel -

De lokale politie van de zone Montgomery (Etterbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe) heeft deze week een drugsbende opgerold die verantwoordelijk was voor zes cannabisplantages. Die stonden in verschillende gezinswoningen in Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe en Evere, waren professioneel uitgerust en telden verschillende duizenden cannabisplantages. Dat meldt het Brusselse parket.