Geen excuses meer voor de VAR tijdens STVV - AA Gent en KV Mechelen- Beerschot Wilrijk

STVV is zondag even het epicentrum van voetballend België. Dat blijkt ook uit het aantal camera’s waaruit de VAR kan putten voor de topper tussen de twee Play-off 1-kandidaten. Liefst dertien in totaal. Op de andere velden in eerste klasse is het aantal camera’s beperkt tot een handvol. KV Mechelen en Beerschot Wilrijk schieten dit weekend wel de hoofdvogel af. De titelmatch in 1B wordt gevolgd door veertien camera’s.