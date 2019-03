Zo groot is het verschil tussen Play-off 1 en Play-off 2 voor AA Gent financieel

AA Gent speelt in Sint-Truiden de kraker van de speeldag. Inzet: een plaatsje in Play-off 1. Ook financieel staat er heel wat op het spel voor de Buffalo’s. Het direct meetbare verschil tussen Play-off 1 en Play-off 2: twee miljoen euro. In 2014 kostte Play-off 2 Gent zelfs drie miljoen euro

TV-gelden: 500.000 euro

Wie zesde wordt in Play-off 1, krijgt dit ­seizoen 500.000 euro meer dan wie gewoon meedraait in Play-off 2. Voorheen was het verschil nog groter, maar de gelden in Play-off 2 werden ...