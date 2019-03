OVERZICHT. Hier wordt vandaag betoogd voor het klimaat in Vlaanderen

Wereldwijd komen duizenden mensen vrijdag op straat voor het klimaat. Het is de Zweedse Greta Thunberg (16) die oproept tot de globale actie. En via Fridays For Future en Youth for Climate wordt er dan ook massaal gevolg aan gegeven. Meer dan 1.000 acties is in meer dan 100 landen. De ene actie al wat groter dan de ander. Wij lijsten al even de grootste op:

In België gaat de grootste mars door in Brussel, die start om 13.30 uur aan het Noordstation.

In Zwevegem wordt een klimaatpicknick gehouden. De Provincie, in samenwerking met de gemeente Zwevegem en intercommunale Leiedal nodigen je uit op de Transfosite. Om 12 uur in de Transfostraat in Zwevegem.

In Vilvoorde starten de klimaatbetogers om 10.30 uur op de Grote Markt van Vilvoorde. Gezamenlijk gaan ze met de trein richting Brussel.

Iedereen uit het Waasland kan terecht in Sint-Niklaas. Daar start de klimaatmars om 13 uur op de Grote Markt. Zij trekken naar het station, en kunnen betogers eventueel verder naar de hoofdmars in Brussel.

In Leuven komt iedereen samen aan het Blauwputplein (bij Hal 5) om 11 uur waar allerlei activiteiten zullen plaatsvinden met het klimaat als centraal thema. Om 13 uur wordt de trein genomen naar Brussel.

Ook in Hasselt wordt deelgenomen. De tocht begint op Kindsheid Jesu (Kempische Steenweg 400) en eindigt op het Kolonel Dusartplein, waar enkele speeches gegeven zullen worden. Op de route zullen zo veel mogelijk scholen passeren. Leerlingen kunnen dan gemakkelijk in de mars aansluiten.

In Gent wordt er om 10 uur verzameld aan de stadshal (Emile Braunplein) de mars eindigt rond 12 uur aan het Citadelpark (F. Scribedreef /Jan Hoetplein). Wie wil kan dan de trein naar Brussel nemen.

In Brugge start de betoging al om 9 uur, om 9.30 uur start een mars door de binnenstad van Brugge. Start- en eindpunt is ‘t Zand, om 12 uur gaan de betogers met de trein naar Brussel.

In Antwerpen wordt er verzameld op het Theaterplein om 10 uur. Van het Theaterplein wordt er een kleine mars gehouden naar het Centraal Station, van daaruit wordt vertrokken naar de nationale betoging in Brussel.

Opgepast! In Oostende wordt er slecht weer voorspeld, de bezetting van het Wapenplein werd dus geschrapt. Op de Zeedijk wordt er wel een mensenketting gemaakt van 17 tot 19 uur ter hoogte van het Klein Strand en de rode blokken.

In Kortrijk wordt eerst een mars gehouden om dan te eindigen met een stille zitstaking. Om 8 uur worden deelnemers verwacht aan het Schouwburgplein, om 8.20 vertrekt de mars. Die komt om 11 uur aan op de Grote Markt van Kortrijk. Daar zal dan een half uur zitstaking gehouden worden.

In Zottegem gaan de acties ‘s avonds door. Om 18.30 uur wordt afgesproken aan het Stationsplein. Er staan verschillende sprekers gepland die zullen speechen. Om 20.30 zou de actie afgelopen zijn.

In Dendermonde wordt er om 10 uur verzameld op de parking Gedempte Dender voor een tocht door de stad. Om 11.30 zou de mars eindigen aan het Station waar er dan enkele toespraken plaatsvinden. Wie wil, kan dan verder mee naar Brussel.

In Lokeren komen ze samen om 13.30 uur aan het station. Om 14 uur vertrekt de tocht door de stad. Er is muziek en een speech van professor Johan Aelbrecht.

