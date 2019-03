Waarom iedereen het over de broek van Real Madrid-coach Zinédine Zidane heeft

Zinédine Zidane werd afgelopen vrijdag voor de tweede keer in zijn trainerscarrière voorgesteld als nieuwe trainer van Real Madrid en op die voorstelling verbaasde hij de hele wereld. Hoe hij dat deed? Met een opvallende broek die tegen zijn klassieke kledingstijl indruist.

Zidane staat erom bekend een klassieke kledingstijl te hebben, maar op toen hij werd voorgesteld als nieuwe trainer vorige vrijdag, liet hij die even voor wat ze was. In de plaats van zijn gewoonlijke klassieke zwarte broek, verscheen Zidane met een nauw aansluitende blauwe jeansbroek met scheuren. Het meest spraakmakende was de onderkant van zijn broek: halverwege de kuit was er een horizontale zoom met daaronder nog een grijs stuk. Zidane combineerde de broek dan met een klassiek wit hemd met donkergrijze blazer. Daaronder droeg hij schoenen in hetzelfde kleur als de onderkant van zijn broek. De veelbesproken broek is van het merk Dsquared2, een van de favoriete merken van onder andere Pep Guardiola en kost 435 euro.

De kledingkeuze van Zidane trok de aandacht omdat die brak met zijn gewoonlijk klassieke stijl. Bij zijn vorige voorstelling als trainer, in februari 2016, droeg hij een zwarte, minder aansluitende broek met witte schoenen, wit hemd en een geruite blauwe blazer. In tegenstelling tot 2016 heeft de stijl waarvoor hij afgelopen vrijdag opteerde een meer jeugdige en minder formele uitstraling.