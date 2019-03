49 doden bij een aanslagen in Nieuw-Zeeland. Hoe kan dat? Nieuw-Zeeland is toch een van de veiligste landen ter wereld. En die aanslagen waren tegen moskeeën? Maar Nieuw-Zeeland heeft amper 0,9 procent moslims? Het land zal lang zoeken naar een verklaring voor deze wrede aanslag.

Het zou een mooie vraag zijn voor De Slimste Mens: ‘Wat weet je over Nieuw-Zeeland?’ Cricket, dat is bekend. En de zangeres Lorde en de acteur Russel Crowe zijn misschien ook geweten. En dat Lord of The ...