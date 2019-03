Vrouwenploeg Zemst B kan vanavond definitief niét de slechtste ploeg van het land worden

Vanavond kan in Zemst voetbalgeschiedenis worden geschreven, de tweede vrouwenploeg kijkt al wekenlang uit naar de komst van Mazenzele. Zemst B staat voorlaatste in Tweede Provinciale B in Brabant en is met 0 punten en een doelpuntensaldo van 9-223 op één na de slechtste voetbalploeg van het land in alle nationale en provinciale reeksen. Eén punt tegen Mazenzele en de grootste concurrent voor ‘slechtste ploeg van het land’ is definitief gelost.