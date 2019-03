DE GROTE WINKELTEST. Wij selecteren de leukste adresjes om te shoppen in 16 Vlaamse steden

Leuven - Akkoord, shoppen kost geld. En het kan ook behoorlijk verslavend zijn. Maar shoppen is vooral heel erg plezant. Zeker in een stad met gezellige winkelstraatjes, unieke boetieks en bijzondere en smakelijke tussenstops. Onze journalisten wijzen je alvast de weg naar de leukste adresjes in de grote Vlaamse steden.

Het Nieuwsblad gaat dit jaar in negen afleveringen op zoek naar De Plezantste Gemeente van Vlaanderen. En daarin mag een zoektocht naar de plezantste winkelgemeente van het land niet ontbreken. Het uitgebreide dossier met een doorlichting van alle Vlaamse gemeenten vind je dit weekend in Het Nieuwsblad. De grote Vlaamse steden, met een groter winkelaanbod, krijgen een eigen rapport.

Vind je er een zaak gespecialiseerd in multimedia, speelgoed en sport/outdoor bijvoorbeeld? Kun je er terecht voor een lekker geurtje? En is H&M er vertegenwoordigd met zowel dames-, heren- en kinderkleding? Beschikt de belangrijkste winkelstraat over openbare toiletten en is ze al dan niet autovrij? Hoeveel kost twee uur dichtbij parkeren op zaterdag tenslotte en hoe ver is het wandelen naar het station?

Als voorsmaakje geven onze redacteurs en correspondenten je hun ultieme tips voor de plezantste shopervaring in die steden.