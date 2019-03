Rechts inhalen, door het rood en verkeer belemmeren: 23 inbreuken vastgesteld bij roekeloze trouwstoet die door Wemmel trekt

Wemmel - De politie heeft 23 inbreuken tegen de wegcode vastgesteld bij een trouwstoet die op zaterdag 9 maart door het Vlaams-Brabantse Wemmel trok. De deelnemers riskeren dus een boete.

Bij de lokale politiezone AMOW kwamen op zaterdag 9 maart meerdere oproepen binnen van bewoners die zich stoorden aan het roekeloze rijgedrag van mensen die een trouwstoet door de gemeente trokken. Toen de agenten ter plaatse gingen, bleken die nergens meer te bespeuren.

Op basis van camerabeelden konden de meldingen toch bevestigd worden, aldus woordvoerder Fred Scrayen. “Rechts inhalen, richtingaanwijzers niet of foutief gebruiken, het verkeer belemmeren, het rode licht negeren: de lijst van flagrante verkeersinbreuken is lang. In totaal werden 23 inbreuken op de wegcode vastgesteld.” De inbreuken werden geverbaliseerd en overgemaakt aan het parket. De deelnemers riskeren dus beboet te worden voor de overtredingen die zij beginnen.

Het idyllisch gelegen gemeentehuis van Wemmel maakt het erg gegeerd voor fotoreportages van koppels die trouwen, zegt Scrayen. “Maar we blijven ook in de toekomst nauwgezet toezien op de naleving van de verkeersregels door trouwstoeten.”