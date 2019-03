Juristen en academici: “Belgische grondwet steunt de klimaatactivisten”

Brussel - De jongeren die vrijdag op straat komen om een ambitieuzer klimaatbeleid te eisen, “vechten impliciet voor de naleving van de Belgische grondwet”. Dat stellen meer dan honderddertig academici, advocaten en juristen in een open brief die vrijdag gepubliceerd werd op de website van Knack. “Niet alleen in de wetenschap vindt de klimaatbeweging steun, ook de Belgische grondwet staat achter haar”, zo klinkt het.

De auteurs van de open brief verwijzen naar artikel 23 van de Belgische grondwet, dat iedereen het recht geeft op een menswaardig leven. Onder meer “het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu” valt onder dat artikel. Daarnaast is er nog artikel 7bis, dat alle overheden oplegt om duurzame ontwikkeling na te streven.

“Al deze fundamentele rechten geven de verschillende overheden van ons land de opdracht om een gezond leefmilieu te garanderen en een voortdurende inspanning te leveren tot de verbetering ervan”, zo staat in de brief. “Een opdracht die onze overheden schaamteloos naast zich neerleggen en blijven negeren. Als juristen ijveren wij ervoor om deze rechten af te dwingen via wetgeving en rechtspraak. Dit zal echter niet volstaan en daarom steunen wij de klimaatacties.”

De tekst werd ondertekend door onder meer emeritus professor Dirk Voorhoof, professor Eva Brems en advocaat Alexis Deswaef, gewezen voorzitter van de Franstalige mensenrechtenliga. De auteurs roepen de advocaten en juristen, en bij uitbreiding ook de rest van bevolking, op om zich aan te sluiten bij de klimaatacties van vrijdag.