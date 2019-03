Extra beveiligingsmaatregelen aan moskeeën in Antwerpen en tal van Europese steden

In tal van grote Europese steden wordt de beveiliging aan moskeeën verhoogd na de aanslag in het Nieuw-Zeelandse stadje Christchurch. Bij ons gebeurt dat nog niet in heel het land, aldus het Crisiscentrum, maar in Antwerpen worden wel al maatregelen genomen.

Aan de moskeeën in onder meer Parijs, Amsterdam, Rotterdam en Londen worden extra beveiligingsmaatregelen genomen na de aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland. Daarbij kwamen zeker 49 mensen om het leven.

In Frankrijk is dat zelfs in heel het land het geval, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner. “Uit voorzorg heb ik onze prefecten onmiddellijk opgedragen de hoogste waakzaamheid te betrachten en hen gevraagd het toezicht op plaatsen van gebed in ons land op te voeren. Er komen patrouilles rond religieuze gebouwen”, schreef hij op Twitter.

Ook de politie in de Britse hoofdstad Londen voert de patrouilles rond moskeeën op, zegt de Londense burgemeester Sadiq Khan. “Hartverscheurend nieuws uit Nieuw-Zeeland vanmorgen waar onschuldige mensen zijn vermoord vanwege hun geloof”, tweette Khan. “Londen is bij de mensen van Christchurch in het licht van deze gruwelijke terreuraanslag”, voegde hij eraan toe. “Londen zal altijd de diversiteit vieren die sommigen proberen te vernietigen.”

Khan zei dat hij in nauw contact staat met de Londense Metropolitan Police, “die de patrouilles rond moskeeën intensiveren en contact houden met leden van alle gemeenschappen”.

In Amsterdam worden er “zichtbare en onzichtbare maatregelen” genomen. Burgemeester Femke Halsema benadrukt dat dit gebeurt op basis van “gevoelens in de samenleving en niet op basis van een concrete dreiging”. Ambtenaren en agenten gaan vrijdag de wijken in om contacten te leggen en er is extra aandacht voor het middag- en avondgebed bij moskeeën. Ook in Rotterdam worden bijkomende maatregelen genomen.

Antwerpen

In eigen land worden voorlopig alleen in Antwerpen maatregelen aangekondigd. Indicaties dat er gevaar of dreiging tegenover de Moslimgemeenschap is, zijn er volgens de Antwerpse politie nog niet. “We zetten geen extra manschappen in”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns. “Maar we zorgen wel voor extra visibiliteit en aanwezigheid op drukke momenten, zoals het Vrijdaggebed.” Indien nodig zal dan wel extra volk ingezet worden.

In de rest van België is er nog geen sprake van bijkomende maatregelen. Het Crisiscentrum volgt de situatie met zijn partners van minuut tot minuut op, klinkt het in een reactie aan onze redactie. “Maar er zijn op dit moment geen elementen waardoor de beveiliging aan moskeeën aangepast zou moeten worden”, zegt woordvoerder Yves Stevens. Het staat lokale politiezones wel vrij om extra maatregelen te nemen aan moskeeën in hun regio. Voorlopig is dat nog nergens het geval.