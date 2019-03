Vreven na uitspraken eigenaar Beerschot Wilrijk over zekere promotie: “Hij mag zeggen wat hij wil”

Heeft het nog enig belang, die tweede titelmatch tussen KV Mechelen en Beerschot Wilrijk in 1B? Als het van Francis Vrancken – mede-eigenaar van de Kielse Ratten – afhangt helemaal niet. Trots verkondigde die deze week dat zijn club hoe dan ook promoveert. Is het niet sportief, dan wel voor de groene tafel. “Hij mag zeggen wat hij wil”, treedt trainer Stijn Vreven hem nu bij. “Maar ik denk wel niet dat hij het zo bedoeld heeft.”

Relaxed sfeertje op de persconferentie van Stijn Vreven voor dé match van het seizoen. Een handvol journalisten, één cameraploeg en geen probleem om nadien wat één-op-ééngesprekken te voeren. Het zou voor de titelstrijd in 1A geen waar zijn. Er is maar één voorwaarde: niet te veel vragen stellen over Operatie Propere Handen. “Want laten we in deze persconferentie op het sportieve focussen”, opent communicatieverantwoordelijk Sven Van den Abbeele het persmoment. “Het gaat vandaag over de sportieve stijger. En ik leg er bewust de nadruk op: de sportieve stijger.” Moet je niet doen met een bende tegendraadse journalisten voor je neus.

Groen veld en nadien groene tafel

De eerste drie vragen die Stijn Vreven voor zijn neus voorgeschoteld krijgt, gaan namelijk niet over het gevecht op het groene veld, maar wel over dat aan de groene tafel. Eerder deze week gooide mede-eigenaar Francis Vrancken immers de knuppel in het hoenderhok. “Ik ben honderd procent zeker dat we naar 1A gaan”, verklaarde die in een interview met onze zusterkrant Gazet Van Antwerpen. “Is het niet op het veld, dan wel via de groene tafel.” Een uitspraak die Vreven wat wil afzwakken. “Hij mag zeggen wat hij wil”, klinkt het bij de trainer. “Francis sprak vanuit het hart, maar ik denk dat hij zelf het ook wat anders bedoeld heeft. Dat hij zijn woorden liever in een andere context had zien staan.”

Niet te serieus nemen

Vreven zelf wil niet gezegd hebben dat Beerschot-Wilrijk zich al mag opmaken voor de Jupiler Pro League. “Of we er volgend seizoen bij zullen zijn, zal ik je na de match kunnen vertellen. Wij willen onze sportieve plicht doen, dat is het enige waar wij als groep mee bezig zijn. Ik ben me ook bewust van alle factoren die rond de match hangen, maar dat hoort er nu eenmaal bij. Je moet ook niet alles te serieus nemen.”