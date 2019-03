Fred Rutten weigert te praten over zijn toekomst: “Ik ben niet belangrijk”

Fred Rutten is sinds vorige week zeker dat hij Play-off 1 zal spelen met Anderlecht. De Nederlander bereikte dus zijn doel en de vraag is of hij nu RSCA-coach blijft. Dat is lang niet zeker, maar Rutten wil er niet over praten. Alleen de match van zondag op KV Oostende telt.

Bij Anderlecht heeft Fred Rutten een contract van onbepaalde duur. Toch leeft bij veel mensen de indruk dat hij maar een zestal maanden coach zal zijn van RSCA als tussenoplossing. Kan hij gewoon niet zeggen dat hij bij paars-wit wil blijven. “Ik kan zoveel zeggen”, aldus Rutten. “Maar ik doe het niet. Ik ben naar hier gekomen met de intentie om van match tot match te leven en dat doe ik ook. Ikzelf ben niet belangrijk. Anderlecht als team staat centraal. Niet ik, niet de keeper, niet de spits. Ik denk ook alleen maar aan de heel korte termijn en niet aan de lange termijn. De rest interesseert me gewoon niet.”

Nochtans verklaarde Pär Zetterberg vorige week dat Anderlecht weldra duidelijkheid zal scheppen over zijn trainer. Was het ook dat wat Rutten zo irriteerde in die verklaringen van Zetterberg? “Het is geen issue. Ik moet gewoon het maximale uit deze groep halen en daar word ik redelijk - zeg maar goed - voor beloond. (lacht). Met Zetterberg is trouwens alles uitgepraat. We zijn volwassen mensen en hebben samengezeten. Het was niet meer dan een storm in een glas water.”

Kums fit?

Anderlecht trekt zondag op de laatste speeldag van de competitie naar KV Oostende. Paars-wit kan aan zee nog een goeie zaak doen in het klassement en mits wat meeval nog derde worden. Dat zou onverhoopt zijn voor de start van Play-off 1. “Voor ons is die wedstrijd mentaal heel belangrijk”, besloot Rutten. “Ik zag dan ook geen ploeg die achterover leunde na de kwalificatie. We willen met een goed gevoel die interlandbreak in, want dan denk ik dat we nog kunnen verrassen in de play-offs.”

Paars-wit kan zondag geen beroep doen op de geblesseerde Bakkali, Bornauw en Najar. Ook voor Dimata en Trebel komt de partij te vroeg. Kums raakt misschien wel fit.”