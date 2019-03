Rechtbank gelooft spijtbetuigingen niet: patiënt die huisarts doodstak, krijgt zwaardere straf in beroep

Gent / Ingelmunster - De 57-jarige Danny Samyn uit Ingelmunster is in beroep bestraft met dertig jaar cel voor de moord op de 64-jarige huisarts Patrik Roelandt. Hij wordt nadien ook tien jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank. Samyn kreeg in eerste aanleg nog 28 jaar cel, maar het hof geloofde niet dat hij spijt had van zijn daden.

Huisarts Patrik Roelandt uit Izegem werd op 1 december 2015 op huisbezoek in de woning van patiënt Danny Samyn in de Rozestraat in Ingelmunster met twee messteken vermoord. Een steek in de hals was fataal. Het mes bleef 11,5 centimeter diep in de nek van de arts steken. Samyn lokte de dokter naar zijn huis, legde het mes klaar, maakte een reistas klaar en ging kort voor de moord geld afhalen. Achteraf gooide hij de gsm van de dokter weg, trok een andere T-shirt aan en stapte met een sportzak vol spullen naar zijn advocaat.

De rechtbank in Kortrijk hield nog rekening met zijn spijtbetuiging en gaf Samyn 28 jaar cel en een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor een periode van tien jaar. Een te zware straf vond Samyn en hij ging in beroep. Daar vocht hij de voorbedachtheid aan. Maar het hof argumenteerde dat hij de moord wel gepland had. Zo lagen de messen klaar, stond een zak klaar met kleren en persoonlijke spullen om te vluchten en had hij zijn bankrekening vooraf leeggehaald. Uit het psychiatrisch verslag bleek dat Samyn een wrok koesterde tegen de maatschappij, politie en ook medici.

Een paar weken voordien was de politie nog binnengevallen bij hem thuis en had cannabis en wapens meegenomen. Ook beweerde hij dat er iets fout was gelopen bij de bevalling van zijn zoon. Iets dat niet waar bleek, maar het veroorzaakte wel een chronische wrok.

Het hof verhoogde de straf naar dertig jaar en tien jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. De rechter in Kortrijk hield nog rekening met zijn ongelukkige jeugd en zijn spijtbetuigingen. Het hof in Gent oordeelde dat daar geen rekening moet mee gehouden worden en hecht geen geloof aan de spijtbetuigingen. “U hebt iets om over na te denken, maar ik geloof niet dat u ooit zal beseffen wat u hebt aangericht”, besloot de voorzitter.